C’era una volta un pezzo di legno In Pineta rivive la magia dei burattini tra le mani di Gionata Francesconi

C’era una volta un pezzo di legno in pineta, custode di antiche magie e sogni nascosti. Tra le mani di Gionata Francesconi, quel semplice burattino rivive, portando in scena storie che attraversano il tempo e i sentimenti. Domani, tra i pini della Pineta di Ponente a Viareggio, si riaccenderà la meraviglia dell’arte dei burattini, un viaggio tra fantasia e realtà che non dimenticheremo facilmente… Appuntamento imperdibile!

Torna lì, dove quando era soltanto un bambino ha incontrato la fantasia nel teatro di figura. Scoprendo che l'animato inanimato poteva dare vita a tutte le possibilità dell'umano, e la consistenza dei sogni alla realtà. Con tutte le sue sfumature. E domani Gionata Francesconi, con il suo bagaglio di storie, riporterà proprio lì, dove ha incontrato la fantasia, tra i pini della Pineta di Ponente a Viareggio, l'arte dei burattini. Appuntamento alle 17.30 nello spazio sempreverde dell'Auser. E poi ancora martedì 24 giugno, sempre alle 17.30. Un mestiere che si ruba con gli occhi quello del burattinaio, in cui l'artigianalità si fonde con l'emozione.

