Centrosinistra pugliese in crisi muro M5s | Pronti a una dura opposizione

Il centrodestra si rafforza in Puglia, mentre il centrosinistra attraversa una fase di crisi profonda. Il M5S, deciso a non essere più sola stampella della maggioranza di Emiliano, si prepara a una opposizione dura e decisa, con le dimissioni dell’ex assessore Delli Noci che segnano una svolta politica importante. La regione si appresta a un nuovo capitolo: quale sarà il futuro delle alleanze e delle tensioni in Consiglio regionale?

Il Movimento5Stelle non sarà la stampella della maggioranza di Emiliano in Consiglio regionale. Con le dimissioni anche da consigliere dell?ex assessore Alessandro Delli Noci, il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Centrosinistra pugliese in crisi, muro M5s: «Pronti a una dura opposizione»

In questa notizia si parla di: centrosinistra - pugliese - crisi - muro

Convocata per oggi, 11 Giugno alle ore 09.00, una seduta di Consiglio Comunale. All’ordine del giorno la crisi umanitaria nella striscia di Gaza e l’... Vai su Facebook

''Come eravamo'': il centro-sinistra e il miracolo economico. La Barletta degli anni '60.

Il «rimpastino» pugliese fa litigare il centrosinistra - Michele Emiliano punta a passare la tempesta con il rimpastino della sua giunta pugliese. Da ilmanifesto.it

Centrosinistra in crisi nei comuni campani: Pd diviso, M5S scompare - L'articolo Centrosinistra in crisi nei comuni campani: Pd diviso, M5S scompare proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Elezioni, le liste civiche spaccano il centrosinistra Lavarra (Pd): “Sono come zattere erranti” - Le civiche che fanno capo al governatore Michele Emiliano appaiono al momento spaccate, con i Popolari che ... Come scrive bari.repubblica.it