Centro tra via di mezzo e terza via La riflessione di don Massimo Naro

Tra via di mezzo e terza via, si apre un dibattito stimolante con la riflessione di don Massimo Naro. Il convegno del Centro Studi Cammarata di San Cataldo, il 16 giugno, vedrà tre illustri relatori—mons. Francesco Savino, Marco Damilano e Giuseppe De Mita—che discuteranno sulla reale possibilità di un dialogo costruttivo e di una via condivisa per il futuro del nostro Paese. Rifletteranno circa la reale possibilità (o...)

Saranno tre i relatori che, nel pomeriggio di lunedì 16 giugno dialogheranno in un convegno organizzato dal Centro Studi Cammarata di San Cataldo (Caltanissetta): mons. Francesco Savino, vicepresidente della Cei (per il Mezzogiorno); Marco Damilano, giornalista di lungo corso; Giuseppe De Mita, coordinatore di Base Popolare, federazione di movimenti centristi afferenti al Partito Popolare Europeo. Rifletteranno circa la reale possibilità (o circa la definitiva impossibilità ) di realizzare un centro politico in Italia, per perimetrare in qualche modo (con una forma-partito vera e propria, oppure con un patto etico e culturale che risulti più forte e più cogente della disciplina di partito) quella “terra di mezzo” spesso nominalmente chiamata in causa da una parte come “centro-destra” e dall’altra parte come “centro-sinistra”, ma che di fatto si è sempre più assottigliata e desertificata, divenendo elettoralmente irrilevante e pertanto inappetibile per i leader della destra e della sinistra. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Centro, tra via di mezzo e terza via. La riflessione di don Massimo Naro

