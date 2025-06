Centro storico sequestrati 5 carretti ambulanti e 100 chili di arance | Sicurezza alimentare gravi violazioni

Nel cuore di Palermo, un blitz dei Carabinieri e del NAS ha portato al sequestro di cinque carretti ambulanti e 100 chili di arance, evidenziando gravi violazioni sulla sicurezza alimentare. Sanzioni per oltre 4 mila euro e numerosi sequestri: un intervento deciso per tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle norme. La lotta all'illegalità continua, perché la sicurezza alimentare è una priorità imprescindibile per la nostra comunità .

Sanzioni per oltre 4 mila euro e numerosi sequestri. E' il bilancio del servizio mirato al controllo dei venditori ambulanti nel centro storico messo dai carabinieri della compagnia Palermo Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità ), specializzati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Centro storico, sequestrati 5 carretti ambulanti e 100 chili di arance: "Sicurezza alimentare, gravi violazioni"

In questa notizia si parla di: centro - storico - ambulanti - sequestrati

