Centro sportivo la disputa | Discovery danneggiata Il Comune risarcisca

Da oltre 10 anni una disputa vede contrapposti il Comune di Modena e l'associazione sportiva Discovery Sport Planet. Una vicenda giudiziaria tutt'altro che conclusa, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato che ha accertato in via definitiva "l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione", costringendo il Comune a un risarcimento. Tutto ha origine nel 1999, quando il Comune di Modena concede alla società New Holland Italia S.p.A. un diritto di superficie, valido fino al 30 giugno 2014, per la realizzazione di un centro sportivo destinato ai propri dipendenti in via Cassiani. Nel 2006, la società affida in gestione i campi da tennis e il bar presenti all'interno del centro sportivo all'associazione Discovery Sport Planet.