Con l’arrivo dell’estate, le famiglie fiorentine si confrontano con la sfida di organizzare le vacanze dei propri figli senza svuotare il portafoglio. I centri estivi sono una valida soluzione, offrendo attività coinvolgenti e formative, ma spesso sono un investimento considerevole. Per risparmiare senza rinunciare alla qualità, sempre più genitori optano per soluzioni condivise, come le tate private, che consentono di ridurre le spese e godere di ferie più serene.

Firenze, 14 giugno 2025 – Con la fine della scuola, per molte famiglie si apre la corsa all’or ganizzazione delle giornate dei figli. La soluzione più gettonata, anche quest’anno, sono i centri estivi: attività educative, sportive, artistiche o linguistiche, pensate per intrattenere bambini e ragazzi durante i mesi più caldi. Una scelta ampia e spesso stimolante, che però ha un costo sempre più difficile da sostenere per tante famiglie. Secondo un’indagine dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, Firenze si piazza al secondo posto tra le città più care d’Italia, con un costo medio settimanale pari a 177 euro per un centro estivo privato a tempo pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centri estivi a Firenze, i privati? Spese al top. Tata condivisa e meno ferie per riuscire a risparmiare

