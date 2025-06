Censurate sto carro | anche Magi al Pride dell' odio Meloni e Trump truccati da pagliacci

Il Pride di quest'anno ha suscitato forti emozioni e polemiche, tra spettacoli di truccatori e accuse di rappresentare un carro della vergogna. In un contesto globale segnato da autocratie e regimi oppressivi, √® fondamentale mantenere alta la voce per i diritti civili. Perch√©, pi√Ļ che mai, il Pride deve essere un simbolo di libert√† e resistenza contro ogni forma di intolleranza e ingiustizia.

Quello che ha sfilato nella Capitale con Giorgia Meloni e Donald Trump truccati da pagliacci non è il carro dei vincitori ma è il carro della vergogna. Come da copione, il Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbt si è trasformato in una manifestazione antigovernativa. "È oggi più che mai importante essere al Pride nel momento in cui nel mondo ci sono autocrazie, democrazie illiberali, regimi fondamentalisti che colpiscono i diritti civili e le libertà individuali in Ungheria, come in Russia e come negli Stati Uniti di Trump, dove alcune parole, come gay, sono vietate nei siti istituzionali", ha detto il segretario di + Europa Riccardo Magi, parlando con la stampa dal mezzo con le immagini di Putin, Meloni, Orban e Trump truccati con fard e rossetto.

Il carro del Pride in maschera, il primo mai realizzato da un'Accademia di Belle Arti in Italia - Il Palermo Pride torna a sfilare per le vie della città, portando con sé un messaggio di solidarietà e resistenza.

