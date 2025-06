Cena all’aperto e musica in piazza La scossa di Magnitudo Festival

Sant’Angelo in Pontano si anima questa sera con la magia del Magnitudo Festival: cena all’aperto, musica vibrante e un’energia contagiosa che unisce tradizione e innovazione. È una grande opportunità per riscoprire il cuore pulsante del paese, rilanciarne lo spirito comunitario e vivere un’esperienza indimenticabile. La festa è un invito a partecipare attivamente, a condividere emozioni e a scrivere insieme una nuova pagina di storia locale.

A Sant’Angelo in Pontano questa sera ritorna il Magnitudo Festival: la scossa dei giovani per rilanciare il paese. L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di ragazzi di offrire un’occasione di festa ma anche di rilancio culturale e aggregativo per il borgo, unendo tradizione e innovazione, semplicità e dinamismo. "Magnitudo richiama la misura di un’energia: in questo caso, quella positiva e contagiosa che vuole smuovere il borgo, restituendogli centralità – spiegano i promotori –. La serata a ingresso gratuito si aprirà con una cena all’aperto pensata per tutti i gusti: in menù hamburger artigianali, arrosticini, grigliate, primi piatti caldi, e naturalmente birra, cocktail e altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cena all’aperto e musica in piazza. La scossa di "Magnitudo Festival"

