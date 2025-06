CdS – Juanlu al Napoli Manna in pressing Dalla Spagna | C’è una clausola

Il mercato del Napoli si infiamma con nouvelle voci e trattative in corso: da De Bruyne a Marianucci, passando per Musah e Juan Luis Sanchez Velasco. La strategia azzurra, orchestrata da De Laurentiis, Manna e Conte, non conosce sosta. Con visite mediche concluse e nuovi accordi in vista, il club campano si prepara a rinforzarsi ulteriormente. La rosa napoletana si arricchirĂ presto di nuovi talenti, consolidando la sua ambizione di essere protagonista in Italia e in Europa.

2025-06-13 15:06:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Marianucci, De Bruyne e Musah, ma il Napoli non ha intenzione di fermarsi. Il mercato azzurro, guidato da De Laurentiis e condiviso con Manna e Conte, è giĂ entrato nel vivo: l’ex Empoli e KDB hanno sostenuto le visite mediche, mentre il centrocampista del Milan è in pugno. Non solo, però. Il ds Manna è volato in Spagna per trattare Juan Luis Sanchez Velasco con il Siviglia, terzino destro di 21 anni che si sta mettendo in mostra nell’Europeo U21 con la Spagna e che è giĂ risultato decisivo nella prima partita contro la Slovacchia (vittoria per 3-2) con un assist. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Juanlu al Napoli, Manna in pressing. Dalla Spagna: “C’è una clausola”

