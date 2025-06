CavaRei vola a New York La conferenza all’Onu | Orgoglio per la comunità

Nuova esperienza mozzafiato per gli utenti di CavaRei che, dopo aver ospitato nella sede di Forlì lo chef Giorgione, sono volati a New York e, insieme all’assessora al welfare Angelica Sansavini (nella foto insieme ad alcuni ragazzi dell’associazione), hanno partecipato alla 18^ Conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, nella sede delle Nazioni Unite. La cooperativa è stata invitata dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli insieme ad altre 17 realtà italiane che lavorano sull’ inclusione sociale. "Ringraziamo l’assessora per averci accompagnato in questo viaggio, segno di vicinanza delle istituzioni locali a chi lavora per il bene comune - dichiara Maurizia Squarzi, Presidente di CavaRei - e crediamo che sia un grande onore anche per la comunità forlivese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - CavaRei vola a New York. La conferenza all’Onu: "Orgoglio per la comunità"

