Cavalieri Union | nuovi innesti e collaborazioni internazionali per la stagione

I Cavalieri Union si preparano a una stagione entusiasmante, puntando su nuovi talenti e collaborazioni internazionali per rafforzare la squadra. Con i giovani promesse Filippo Giagnoni, Andrea Tizzi e Dario Dabizzi pronti a contribuire stabilmente, la società si distingue per il suo spirito innovativo e ambizioso. In attesa di scoprire se Matteo Morelli tornerà a vestire la maglia dei Cavalieri, l’entusiasmo cresce, e il futuro promette grandi novità …

I "volti nuovi" dei Cavalieri Union sono per il momento quelli di Filippo Giagnoni, Andrea Tizzi e Dario Dabizzi: i tre, dopo aver esordito in prima squadra nei mesi scorsi, hanno completato il percorso nelle giovanili "tuttenere" e saranno quindi a disposizione dei "senior" di Alberto Chiesa in pianta stabile. Ma in attesa del possibile ritorno di Matteo Morelli (reduce da un’annata in Serie A Elite con la Lazio) la società è pronta a chiudere per un rinforzo "inaspettato": manca solo l’ufficialitĂ , ma salvo sorprese Miguel Leiger sarĂ presto un nuovo giocatore dei Cavalieri. Pilone argentino, classe 1997, nella sua carriera ha vestito tra le altre le casacche del Rovigo, del Colorno e della Lazio (oltre ad aver giocato anche in Polonia). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavalieri Union: nuovi innesti e collaborazioni internazionali per la stagione

In questa notizia si parla di: cavalieri - union - innesti - collaborazioni

Cavalieri Union: rilancio con il progetto Montano e trattative per Lorenzo Morelli - I Cavalieri Union si preparano al rilancio, presentando il "Progetto Montano" ai tesserati durante la festa di fine stagione a Seano.

Cavalieri Union: nuovi innesti e collaborazioni internazionali per la stagione.

Cavalieri Union: nuovi innesti e collaborazioni internazionali per la stagione - I Cavalieri Union si rafforzano con Miguel Leiger e avviano una collaborazione con l'Iron Armour Academy australiana. Segnala lanazione.it

Cavalieri, tecnici in arrivo dall'Australia: c'è l'accordo con l'Iron Armour - I Cavalieri Union hanno raggiunto con gli australiani dell'Iron Armour Academy un accordo di collaborazione tecnica: i tecnici del club australiano arriveranno a Montemurlo per illustrare le loro meto ... msn.com scrive

Campionati nazionali universitari: Cavalieri Union brillano nel rugby seven - I Cavalieri Union, in collaborazione con il Cus Firenze, si distinguono nel rugby seven ai Campionati nazionali universitari. Scrive msn.com