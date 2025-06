Cava Fornace fissate le scadenze L’attività ripartirà entro l’autunno

Cava Fornace si prepara a un autunno cruciale: tra scadenze da rispettare e obiettivi ambiziosi, il progetto "Programma ambiente Apuane" si impegna a superare gli ostacoli e a riaccendere i motori dello sviluppo sostenibile. La distanza tra le aspettative e la realtà si amplia, ma la determinazione del gestore è ferma: l’azione concreta per un futuro più verde è ormai alle porte. La sfida è appena iniziata.

I binari scorrono paralleli e come tali non si incontreranno mai, ma la distanza che li separa diventa sempre più abissale. Sul primo c’è " Programma ambiente Apuane ", gestore di Cava Fornace, in pieno lavoro per rispettare due scadenze che sulla carta potrebbero sbloccare due temi fondamentali. Entro agosto la ditta presenterà alla Regione le integrazioni per riprendere il percorso del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) e far così ripartire i conferimenti dei rifiuti per portarli fino a quota 98 metri. Dopo l’estate, invece, sarà chiusa la fase dell’emergenza legata al crollo di uno degli argini avvenuto il 6 maggio 2024 all’interno di Cava Fornace. 🔗 Leggi su Lanazione.it