Cattedrale bisognosa di cure. Infiltrazioni e criticità sul tetto. Necessari anche restauri interni.

Il Duomo di Modena, simbolo maestoso e patrimonio mondiale, affronta importanti sfide di conservazione: infiltrazioni, criticità sul tetto e interventi di restauro interno sono ormai indispensabili. Recentemente, il monumento ha adottato un orario continuato, attirando ogni giorno visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, mantenere questa bellezza storica richiede risorse e impegno costanti, perché ogni giornata di apertura comporta spese significative per garantire la tutela e la valorizzazione di questa meraviglia.

Fino a qualche anno fa, il Duomo di Modena osservava un orario ‘spezzato’: chiudeva le porte poco dopo mezzogiorno e riapriva nel pomeriggio. Da qualche tempo invece osserva l’orario continuato, senza interruzioni, dalle 7 del mattino fino alle 19, tutti i giorni dell’anno: anche negli orari del primo pomeriggio è meta continua di visitatori, turisti, fotografi. "Ogni giornata di apertura del Duomo, fra spese per il personale, custodia, sorveglianza, utenze e manutenzione, costa in media 637 euro", ricorda l’economo: a conti fatti, sono più di 230mila euro all’anno solo per l’ordinaria conduzione della cattedrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it