Cataratta e glaucoma una mattina di prevenzione a Fiumicino

cataratta e glaucoma, una mattina dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute degli occhi a Fiumicino. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti in collaborazione con il Rotary Club Melito di Porto Salvo e l’ASL Roma 3, ha riscosso grande successo, sensibilizzando la comunità sull’importanza delle visite oculistiche periodiche. Un esempio di come la prevenzione possa fare davvero la differenza per la vista di tutti.

Fiumicino, 14 giugno 2025- Si è svolta questa mattina, dalle 8:30 alle 12:30, presso il Poliambulatorio ASL di Via Coni Zugna 173, l’iniziativa di prevenzione oculistica “Giugno per la prevenzione della cataratta e del glaucoma”, patrocinata dal Comune di Fiumicino e promossa dal Rotary Club Fiumicino Portus Augusti in collaborazione con il Rotary Club Melito di Porto Salvo e della ASL Roma 3. L’evento, a carattere interdistrettuale tra il Distretto 2080 (Lazio, Roma, Sardegna) e il Distretto 2102 (Calabria – Area grecanica), ha visto la partecipazione attiva di cittadini e cittadine che, previa prenotazione, hanno potuto usufruire di visite oculistiche gratuite per la diagnosi precoce della cataratta e del glaucoma, due patologie che, se non trattate per tempo, rappresentano le principali cause di cecità nel mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

