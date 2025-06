Catania Librino e Pigno | due auto ricambi denunciati per ricettazione

Catania, Librino e Pigno sono stati scossi da un episodio di denuncia per ricettazione: due auto ricambi sequestrati. I Carabinieri, in una strategia di prevenzione, hanno intensificato i controlli nelle attivitĂ di autoricambi, puntando a smascherare il traffico illecito di componenti. Un intervento deciso per tutelare i cittadini e la legalitĂ . Restate aggiornati con DayItalianews, il vostro alleato contro i reati predatori.

Controlli straordinari per contrastare i reati predatori. Nell'ambito di una strategia mirata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, i Carabinieri hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, con un focus particolare sulle attivitĂ commerciali che operano nel settore degli autoricambi. L'obiettivo è quello di contrastare il traffico di componenti meccaniche di provenienza illecita, spesso legate a furti di auto o di parti da veicoli in sosta. Operazione nei quartieri Librino e Pigno. Nella mattinata di ieri, 13 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto del C.

