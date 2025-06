Catania bonifica nella voragine di Piazza della Repubblica | rimossa baraccopoli abusiva

Catania si risveglia più sicura e decorosa grazie alla recente bonifica nella voragine di Piazza della Repubblica, dove sono state rimosse baraccopoli abusive e migranti irregolari. Un’operazione decisa e coordinata, che testimonia l’impegno delle autorità nel ripristinare il decoro urbano e la legalità nel cuore della città. Questo intervento rappresenta un passo importante verso un ambiente più sicuro e accogliente per tutti i cittadini, confermando la determinazione di Catania nel difendere il suo patrimonio e la sua comunità.

Un'importante operazione di ripristino del decoro urbano è stata avviata nel pieno centro di Catania, precisamente nell'area conosciuta come la "voragine" di Piazza della Repubblica. L'intervento è stato condotto dagli agenti delle Volanti della Questura, con il sostegno dell'amministrazione comunale e della proprietà del sito. Intervento deciso in risposta alle segnalazioni dei residenti. L'iniziativa, fortemente voluta dal Questore Giuseppe Bellassai, rappresenta il secondo intervento messo in atto nella zona, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini di Corso Sicilia, organizzati in un comitato di residenti.