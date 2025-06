Castro Juventus Gazzetta l’attaccante del Bologna scala posizioni! È la prima alternativa a quel nome per l’attacco | i dettagli

Il mercato in continua evoluzione porta Santiago Castro in vetta alle preferenze della Juventus come possibile sostituto di Vlahovic. La punta del Bologna si sta rapidamente imponendo come alternativa concreta, con la Gazzetta dello Sport che svela i dettagli di questa ascesa. La Juventus cerca di rafforzare l’attacco: sarà Castro a stupire i tifosi bianconeri? Restate sintonizzati per scoprire gli aggiornamenti esclusivi.

Castro Juventus (Gazzetta dello Sport), l’attaccante del Bologna continua a scalare posizioni! È l’alternativa a quel nome per l’attacco: i dettagli. È in continua ascesa in queste ultimissime ore il nome di Santiago Castro per il calciomercato Juventus, sempre alla ricerca di almeno una nuova punta per far fronte alla cessione di Vlahovic. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che svela come la dirigenza bianconera abbia individuato nel giocatore del Bologna la primissima alternativa a Osimhen, per il quale i costi di un’operazione con il Napoli stanno diventando quasi proibitivi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Castro Juventus (Gazzetta), l’attaccante del Bologna scala posizioni! È la prima alternativa a quel nome per l’attacco: i dettagli

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

