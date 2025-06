Castlevania | è ancora in sviluppo il nuovo capitolo della serie Konami precisa un noto giornalista

Il mondo di Castlevania sta vivendo una rinascita inaspettata e promettente. Secondo Andy Robinson di VGC, il nuovo capitolo della celebre serie Konami è ancora in sviluppo, alimentando le speranze dei fan di rivedere Dracula e i suoi nemici in azione. Dopo i ritorni di Silent Hill e Metal Gear Solid, l’iconico universo vampiresco si prepara a sorprendere nuovamente. Ma quali sorprese ci riserva questo attesissimo progetto? Restate con noi per scoprirlo.

Il ritorno di Castlevania non è un sogno che i fan sono costretti ad abbandonare: secondo Andy Robinson di VGC, il gioco è ancora vivo ed in fase di sviluppo. Dopo il rilancio di Silent Hill e Metal Gear Solid, l'iconica saga vampiresca è l'ultimo grande tassello mancante nel piano di rinascita di Konami, ma nonostante le speranze accese già nel 2021 con tutta una serie di rumor ed indiscrezioni spuntati in rete, il publisher giapponese non ha ancora presentato nulla di ufficiale, lasciando molti fan delusi anche durante l'ultimo evento Press-Play, dove Castlevania è stato completamente ignorato.

