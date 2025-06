Castiglioncello torna regina della Toscana | boom di richieste immobiliari da parte di stranieri

Castiglioncello si conferma regina indiscussa della costa toscana nel mercato immobiliare di lusso, con una domanda in continua crescita da parte di acquirenti stranieri. Sempre più compratori provenienti da Germania, Svizzera, Olanda, Francia, Stati Uniti e paesi scandinavi scelgono questa perla della costa livornese come luogo ideale per l’acquisto di seconde case o investimenti di alto livello. Il fascino intramontabile di questa destinazione rende il mercato immobiliare locale un vero e proprio fiore all’occhiello del settore.

Il fascino intramontabile di Castiglioncello – con le sue scogliere a picco sul mare, le calette riservate, la pineta storica e la qualità della vita – continua a sedurre chi è alla ricerca di autenticità , bellezza e riservatezza.

