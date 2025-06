Castelvetere sul Calore si prepara ad accogliere Anna Tatangelo.

di Castelvetere sul Calore un’esperienza indimenticabile, portando sul palco la sua energia travolgente e i suoi successi più amati. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica italiana di vivere una serata all’insegna dell’emozione e della grande talento. Preparatevi a cantare a squarciagola e a lasciarvi coinvolgere dall’eccezionale performance di Anna Tatangelo, che farà di questa serata un ricordo speciale da custodire nel cuore.

