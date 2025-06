Castelsangiovanni sorvegliata speciale arrivano le unità speciali dei carabinieri

A Castelsangiovanni, il territorio si fa più sicuro: arrivano le unità speciali dei Carabinieri, pronte a rafforzare la vigilanza e garantire serenità ai cittadini. In questi giorni, le Squadre di Intervento Operativo (Sio) si sono integrate con il personale locale, intensificando i controlli e prevenendo ogni minaccia. La presenza di queste forze speciali rappresenta un passo importante per la sicurezza della comunità. La collaborazione tra le forze dell’ordine continua a rafforzarsi, assicurando un ambiente più protetto per tutti.

In questi giorni è stata rafforzata l’attività di controllo del territorio nel comune di Castelsangiovanni grazie alla presenza delle Squadre di Intervento Operativo (Sio) dell’Arma dei Carabinieri, giunte in supporto ai militari della stazione locale e della Compagnia di Piacenza. Le Sio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Castelsangiovanni sorvegliata speciale, arrivano le unità speciali dei carabinieri

In questa notizia si parla di: carabinieri - castelsangiovanni - sorvegliata - speciale

Castelsangiovanni sorvegliata speciale, arrivano le unità speciali dei carabinieri; Lite in piazza con martelli e bottiglie: denunciati grazie alle immagini della videosorveglianza; Rissa a Castello tra albanesi e sudamericani: indagini in corso.

Castelsangiovanni sorvegliata speciale, arrivano le unità speciali dei carabinieri - Intensificati i controlli sul territorio con la presenza delle Squadre di Intervento Operativo (Sio) dell’Arma ... Si legge su ilpiacenza.it

Sant'Antonio Abate: carabinieri arrestano un 53enne sorvegliato speciale - I Carabinieri della stazione Sant’Antonio Abate hanno arrestato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di S. ilmattino.it scrive