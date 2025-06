Castelfranco di Sotto schiamazzi e atti vandalici di notte | il sindaco incontra il prefetto

Castelfranco di Sotto si trova a dover affrontare un crescente problema di schiamazzi e atti vandalici notturni, con il sindaco che ha incontrato il prefetto per trovare soluzioni efficaci. Le recenti condotte di gruppi di ragazzi, spesso di origine straniera, minacciano la tranquillità della comunità e il diritto al riposo dei cittadini. È arrivato il momento di intervenire con decisione per tutelare la serenità di tutti e ristabilire l’ordine pubblico.

“Le situazioni di disturbo della quiete pubblica, i danneggiamenti, il mancato rispetto delle norme del vivere civile, che caratterizza la condotta di gruppi di ragazzi, perlopiù di origine straniera, non sono più tollerabili e bisogna trovare soluzioni. I castelfranchesi hanno diritto a dormire. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Castelfranco di Sotto, schiamazzi e atti vandalici di notte: il sindaco incontra il prefetto

