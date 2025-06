Castelfidardo | in arrivo il nuovo allenatore tra i candidati Clementi e Lauro

Castelfidardo si prepara a svelare il suo nuovo volto tecnico: tra i candidati spuntano nomi di peso come Clementi, Lauro e altri ex protagonisti. La decisione potrebbe essere annunciata già entro domani, mentre la dirigenza lavora intensamente per fare la scelta migliore. In un clima di fermento e attesa, tifosi e appassionati seguono con trepidazione le evoluzioni di questa importante stagione. La suspense è alle stelle, ma una cosa è certa: il futuro del Castelfidardo si sta decidendo proprio ora.

Entro domani potrebbe uscire il nome del nuovo allenatore del Castelfidardo. Sono iniziate le riunioni nella dirigenza e iniziano a girare anche i primi nomi: Clementi, Manoni, ma anche ex, come quello di Roberto Vagnoni e quello di Maurizio Lauro. Con quest’ultimo sembra che ci sia stato anche un contatto, ma Lauro - che dopo Castelfidardo è salito in C guidando Mantova e Alessandria - spera di tornare su una panchina prof. Insomma voci e ipotesi. Il nuovo tecnico del Castelfidardo potrebbe essere anche un allenatore emergente. La dirigenza fidardense cercherebbe una figura simile a quella di Marco Giuliodori arrivato a Castelfidardo in silenzio, anzi con qualche scetticismo, ma che ha conquistato in queste tre stagioni la stima e l’affetto di squadra, società e tifosi con belle prestazioni e soprattutto risultati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo: in arrivo il nuovo allenatore, tra i candidati Clementi e Lauro

In questa notizia si parla di: castelfidardo - lauro - allenatore - clementi

Castelfidardo: in arrivo il nuovo allenatore, tra i candidati Clementi e Lauro; Vigor Senigallia: in corsa per la panchina Giuliodori, Fucili, Magi e Lauro; Vigor Senigallia: Lauro o Antonioli per la panchina.

Castelfidardo alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Giuliodori - Oggi la dirigenza del Castelfidardo potrebbe rimettersi al lavoro per la scelta del nuovo allenatore dopo la decisione di mister Marco Giuliodori di lasciare. Lo riporta msn.com

Fossombrone: Marco Giuliodori è il nuovo allenatore, arriva dal Castelfidardo - Marco Giuliodori, ex Castelfidardo, è il nuovo allenatore del Fossombrone. ilrestodelcarlino.it scrive

Fossombrone: Marco Giuliodori is the new coach, he arrives from Castelfidardo - Marco Giuliodori, formerly of Castelfidardo, is the new coach of Fossombrone. Riporta sport.quotidiano.net