Caso Resinovich l’avvocato | ecco perché Sterpin sarà in tribunale il 23 giugno

Il caso Resinovich continua a scuotere Trieste, e il 23 giugno rappresenta un momento cruciale: Sterpin, amico di Liliana, si presenterà in tribunale per l’incidente probatorio. La sua testimonianza potrebbe rivelare dettagli importanti sui loro rapporti e sul mistero che avvolge la scomparsa di Lilly. Un passo fondamentale verso la verità, che potrebbe cambiare le carte in tavola nella delicata indagine per omicidio.

Trieste, 14 giugno 2025 – Che rapporti aveva Claudio Sterpin con Liliana Resinovich? Il 23 giugno alle 9.30 in tribunale a Trieste l'amico speciale di Lilly è chiamato - nella forma dell' incidente probatorio - a cristallizzare quello che ha già spiegato tante volte, prima alla procura e alla questura poi ai giornali e in tv. Ed è questa la prossima tappa nel giallo di Trieste, oggi inchiesta per omicidio che vede indagato il marito di Lilly, Sebastiano Visintin. Le parole del gip nell'ordinanza. Il gip Flavia Mangiante nell'ordinanza che dispone l'incidente probatorio chiede "di procedere all'assunzione della testimonianza di Sterpin Claudio in ordine ai rapporti dello stesso con la vittima, a quelli della vittima con la persona indagata ed a quelli della coppia Resinovich-Visintin e la loro cerchia di amici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Resinovich, l’avvocato: ecco perché Sterpin sarà in tribunale il 23 giugno

