Case vacanza abusive | 2 denunce ad Ascea il sindaco annuncia nuovi controlli

Controlli serrati ad Ascea: il Comune intensifica le verifiche sulle strutture ricettive, puntando a contrastare gli affitti abusivi. Dopo le recenti ispezioni condotte dalla Polizia Municipale in collaborazione con la Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, sono state emesse due denunce per case vacanza non autorizzate. Il sindaco Stefano Sansone annuncia ulteriori controlli rigorosi per tutelare legalità e sicurezza, sottolineando che questa battaglia contro l'abusivismo è appena iniziata.

Controlli serrati ad Ascea: al setaccio, le strutture ricettive. Come gi√† annunciato dal sindaco Stefano Sansone, la Polizia Municipale¬†con il¬†coordinamento della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, ha condotto ispezioni¬† culminate con l'emissione di sanzioni ai proprietari di due case. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Case vacanza abusive: 2 denunce ad Ascea, il sindaco annuncia nuovi controlli

In questa notizia si parla di: case - ascea - sindaco - controlli

Ad Ascea sono partiti controlli rigorosi contro i fitti abusivi per garantire un turismo regolare. Sanzionati proprietari di case vacanze con multe di 3.500 euro. Il Sindaco Sansone mira a migliorare l’offerta turistica locale Vai su Facebook

Case vacanza abusive: 2 denunce ad Ascea, il sindaco annuncia nuovi controlli; Fitti abusivi, controlli congiunti e prime sanzioni ad Ascea; City live ‚Äď Parola ai cittadini: intervista al sindaco di Ascea, Stefano Sansone | VIDEO.

Fitti abusivi, controlli congiunti e prime sanzioni ad Ascea - Ad Ascea, le autorità hanno dato il via a una serie di controlli rigorosi sulle strutture ricettive, in linea con quanto preannunciato dal Sindaco Avv. Segnala infocilento.it

Ascea, l'allarme del sindaco: «Attenzione alle truffe, usano il mio nome» - Il sindaco di Ascea ha lanciato un allarme sui social riguardo a un tentativo di truffa che sfrutta la sua identità. Si legge su ilmattino.it

Ascea, "Fontana Vecchia" nel degrado: la denuncia - in mancanza delle condotte idriche di recapito nelle case, oltre che destinato al lavaggio della biancheria». ilmattino.it scrive