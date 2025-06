Cascate del Serio l’apertura del 2025 | le date e i percorsi per andare ad ammirarle

Le Cascate del Serio, maestosi gioielli delle Alpi Orobie, stanno per riaprire nel 2025, regalando uno spettacolo naturale senza paragoni. Con i loro 315 metri di dislivello divisi in tre imponenti salti, sono tra le più alte d’Italia e attirano ogni anno appassionati di escursionismo e natura. Scopri le date di apertura e i percorsi per vivere questa meraviglia: un’esperienza che lascerà il segno nel cuore di ogni visitatore.

Bergamo, 14 giugno 2025 – Riaprono le Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più affascinanti delle Alpi Orobie, nel Comune di Valbondione, in provincia di Bergamo. Le più alte d'Italia con i loro 315 metri di dislivello suddivisi in tre salti, saranno visibili per la prima volta nel 2025 domani, sabato 15 giugno, dalle 11 alle 11:30. Situate a circa 1.750 metri di altitudine, le cascate si formano pochi chilometri dopo la nascita del fiume Serio. Da decenni, il flusso è regolato artificialmente a causa della presenza della diga del Barbellino, costruita nel 1931 per scopi idroelettrici.

Il 15 giugno torna uno degli spettacoli naturali più affascinanti delle Orobie: la prima apertura stagionale delle Cascate del Serio!

