La scena politica italiana si infiamma ancora una volta, questa volta con cartelli sessisti contro Giorgia Meloni al Roma Pride. Riccardo Magi, invece di promuovere il rispetto, sceglie la provocazione volgare, alimentando l’odio e il machismo. È ora che le opposizioni abbandonino questi metodi denigratori e si concentrino su un dibattito civile e costruttivo, perché il rispetto delle donne e dei valori democratici deve prevalere sopra ogni insulto.

“Riccardo Magi espone un cartello che raffigura Giorgia Meloni con un gioco di parole volgare e sessista. Ecco il livello delle opposizioni. Siamo stanchi e disgustati da questi metodi che da anni alimentano odio, istigano alla violenza e colpiscono in particolare le donne di centrodestra con insulti sessisti mascherati da satira. Magi dovrebbe solo vergognarsi. Un omuncolo rancoroso che sfoga la propria frustrazione contro una donna che ha avuto il coraggio, la forza e il consenso che a lui non basterebbero dieci vite per conquistare”. Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cartelli sessisti contro Meloni al Roma Pride: Magi gongola, Boldrini è distratta e non condanna

