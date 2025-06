Carrefour via dall’Italia ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti

L'ombra di un possibile cambio di volto sul mercato della grande distribuzione in Italia si fa sempre più evidente: Carrefour, colosso francese, potrebbe lasciare il nostro Paese, cedendo i propri supermercati a concorrenti come Lidl, Conad ed Esselunga. Questa mossa segna una svolta significativa nel panorama retail tricolore, aprendo scenari inattesi e sfide nuove per i consumatori. Resta da capire come evolverà questa delicata operazione e quali impatti avrà sul settore.

L’insegna Carrefour potrebbe presto sparire dall’Italia. Il colosso francese starebbe valutando di lasciare il mercato tricolore ritenuto scarsamente redditizio e sarebbe pronto a cedere i propri supermercati ad altre catene della Gdo nel nostro Paese, come la tedesca Lidl, ma anche Conad ed Esselunga. Stando alle indiscrezioni della stampa tedesca, alcune delle concorrenti avrebbero già presentato manifestazioni d’interesse alla catena transalpina, che avrebbe avviato le trattative per cedere il business italiano. Le ipotesi di addio all’Italia di Carrefour. Le voci di addio di Carrefour all’Italia sono state riportate dal settimanale tedesco Lebensmittel Zeitung, citando fonti anonime interne a diversi retailer europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti

In questa notizia si parla di: carrefour - italia - ipotesi - supermercati

Dalla Germania rumors sull’ipotesi di progressiva cessione di supermercati ad alcune insegna anche nazionali Vai su Facebook

Carrefour potrebbe uscire dal mercato italiano; Carrefour via dall’Italia, ipotesi supermercati ceduti alle concorrenti; Carrefour: chi sbuffa e chi gode.

Carrefour potrebbe uscire dal mercato italiano - A dirlo è il settimanale tedesco Lebensmittel Zeitung che parla di manifestazioni d’interessa, tra ... Si legge su ilsole24ore.com

Pepsi e 7Up: Carrefour toglie i prodotti dai supermercati italiani per «prezzi eccessivi» - Carrefour non rifornirà più di prodotti del gruppo Pepsi gli scaffali degli oltre 1. Lo riporta corriere.it

Carrefour rimuove i coltelli da tutti i supermercati. "Rischio emulazione" - Lo rende noto Carrefour Italia che, in segno di rispetto per la morte del suo dipendente, ha deciso ... Si legge su iltempo.it