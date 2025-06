Carrarese punta sui giovani | interesse per Tommaso Marras

La Carrarese conferma la sua strategia vincente puntando sui giovani, mantenendo un progetto che valorizza il talento emergente e la crescita interna. Dopo aver conquistato la salvezza con un mix di giovani e veterani, il club si prepara a rinforzare ulteriormente la rosa con promesse come Tommaso Marras, brillante esterno offensivo classe 2004. Il futuro della squadra si costruisce sui giovani, e Marras potrebbe rivelarsi una pedina chiave per i prossimi anni.

Dopo essersi salvata con un undici titolare dall’età media davvero bassa (25,5) la Carrarese non ha nessuna intenzione di cambiare politica. Aspettiamoci, quindi, anche il prossimo anno una rosa composta da tanti giovani, logicamente sorretti da un piccolo zoccolo duro di giocatori esperti. In quest’ottica deve leggersi l’interessamento che si vocifera circolare attorno a Tommaso Marras, talentuoso esterno offensivo classe 2004 che al suo primo anno tra i professionisti ha destato grande impressione tra le fila del Caldiero Terme. Marras non è riuscito a salvare la matricola veneta che è retrocessa dalla Serie C dopo il play-out con la Triestina ma si è messo in bella evidenza segnando 6 gol e fornendo 4 assist nelle 35 presenze maturate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese punta sui giovani: interesse per Tommaso Marras

