Carrarese Giovani | ambizioni di gloria in Prima Categoria con Cucurnia

La Carrarese Giovani si presenta con un entusiasmo rinnovato e ambizioni di gloria nella Prima Categoria 25/26, affrontando il ruolo di matricola con determinazione. Con una rosa rafforzata e il sostegno deciso del patron Giulio Dell’Amico, i giovani promettono di lasciare il segno. L’obiettivo è chiaro: scrivere pagine importanti di storia e dimostrare che, anche tra le neopromosse, si può fare la differenza. Il campo aspetta, e il sogno continua.

Ci sono sempre meno dubbi sulle rinnovate ambizioni di gloria della Carrarese Giovani che nella stagione 2526 sarà protagonista nello scomodo ruolo di matricola sul palco della Prima Categoria. Dopo la conferma di pedine importanti come capitan Zuccarelli, Agnesini, Aghey, Iardella, Manfredi, Canesi, prospetti di spessore, proprietari dei propri destini, è partito dal patron del club gialloblù Giulio Dell'Amico un ordine perentorio: i giocatori migliori devono restare con noi ma al tempo stesso consapevoli di affiancargli altri ideali per il palcoscenico. Nella giornata di ieri pomeriggio nei saloni del quartier generale della Professional Marmi è arrivata la stretta di mano con l'ex sette polmoni del Vallicisa e San Marco Avenza Gianmaria Cucurnia.

