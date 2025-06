Carpi ottiene l' iscrizione dalla Covisoc e risolve con mister Serpini

L’AC Carpi si distingue ancora una volta, assicurandosi l’iscrizione alla Serie C grazie all’approvazione della Covisoc e alla guida esperta di Mister Serpini. Dopo aver superato con successo i rigorosi requisiti legali, economico-finanziari e strutturali, il club si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo. La risoluzione ufficiale con Serpini segna una svolta importante: l’ambizione è tornare ai vertici del calcio italiano.

Nel giorno del giudizio per tanti club di C il Carpi già ieri alle 17 ha avuto il via libera sull’iscrizione dalla Covisoc che ha esaminato la documentazione e giudicati integrati i criteri legali ed economico finanziari per la licenza nazionale per la partecipazione al campionato, compresi quelli per lo stadio Cabassi. Intanto da ieri è ufficiale da ieri anche la risoluzione con mister Serpini (nella foto). "L’Ac Carpi rende noto che è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto con Cristian Serpini, allenatore della prima squadra, e con Mirko Magistro, vice allenatore. Il rapporto contrattuale, inizialmente in essere fino a giugno 2026, si conclude dunque in via anticipata di comune intesa tra le parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carpi ottiene l'iscrizione dalla Covisoc e risolve con mister Serpini

In questa notizia si parla di: serpini - carpi - iscrizione - covisoc

Cristian Serpini e Carpi si separano: futuro incerto per il tecnico dopo due stagioni di successi - Dopo due stagioni di successi e un’importante salvezza in Serie C, Cristian Serpini e il Carpi si separano, lasciando il futuro del tecnico ancora incerto.

Carpi ottiene l'iscrizione dalla Covisoc e risolve con mister Serpini; Carpi, risoluzione consensuale con mister Serpini e col vice Magistro; Carpi, arriva la risoluzione consensuale con Serpini e Magistro.

Carpi ottiene l'iscrizione dalla Covisoc e risolve con mister Serpini - Il Carpi riceve il via libera dalla Covisoc per l'iscrizione e annuncia la risoluzione consensuale con l'allenatore Serpini. msn.com scrive

Carpi, Serpini può salutare? In caso di addio si parla di Miramari del Forlì - Mister Cristian Serpini e il ds Andrea Bernardi restano sotto contratto fino al 2026, mentre l’unico nodo in scadenza è ... Da tuttomercatoweb.com

Carpi, Serpini può salutare? In caso di addio si parla di Miramari del Forlì - A differenza dello scorso anno, quando il patron Claudio Lazzaretti definì in tempi rapidi i rinnovi di allenatore e direttore sportivo, il Carpi 2024/25 non ha ancora avviato la propria ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com