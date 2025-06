Caro spiaggia la città nella top ten nazionale

Caro mare, la nostra spiaggia si fa notare: tra le dieci più costose d’Italia secondo l’indagine di Altroconsumo, con un aumento del 9%. Una notizia che arriva proprio mentre si avvicina il primo weekend di bollino rosso e l’introduzione della sosta a pagamento sul lungomare. Per i turisti mordi e fuggi, trovare un angolo di relax senza spendere una fortuna diventa sempre più difficile, ma ci sono soluzioni per godersi il mare senza stress.

