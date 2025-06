Carmelo l' ex pugile brianzolo che a 56 anni è tornato campione sul ring

Carmelo Rositano, ex pugile brianzolo di 56 anni, dopo aver perso fiducia in sé stesso, ha deciso di affrontare una sfida sorprendente: tornare sul ring. Diciassette chili in meno e un rinnovato spirito competitivo hanno trasformato la sua vita, dimostrando che la determinazione non ha età. La storia di Carmelo è un'ispirazione per chi crede che il vero coraggio si trovi nel non arrendersi mai. Carmelo Rositano, fondatore della...

Diciassette chili fa certo non avrebbe mai immaginato di rimettersi a combattere. Ma poi si è messo a dieta. E lo specchio gli ha restituito l'immagine di quell'uomo che un tempo era fra i migliori, facendogli tornare a 56 anni la voglia di competere. Carmelo Rositano, fondatore della.

