Carlotta Mantovan dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi vive un amore felice | ecco il nuovo compagno

Carlotta Mantovan, dopo anni di dolore e dedizione alla figlia Stella, pare abbia ritrovato la serenità con un nuovo amore. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: La figlia di Fabrizio Frizzi compie 11 anni: la somiglianza con il padre e la foto di mamma Carlotta Mantovan A sei anni dalla prematura scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan finalmente ha ritrovato l'amore. Fotografata a Roma con un nuovo partner, la conduttrice televiva appare serena e sorridente. Accanto alla coppia anche la figlia Stella. Ecco tutti i particolari!