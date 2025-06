Carlo Legrottaglie l' addio dei colleghi | Era un uomo sensibile ci mancherà

L’addio a Carlo Legrottaglie lascia un vuoto profondo tra colleghi e amici, un uomo sensibile e stimato che ci mancherà molto. La sua dedizione e il sorriso sincero resteranno impressi nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, affinché questa perdita possa trasformarsi in un abbraccio condiviso di affetto e rispetto.

Neanche a Costanzo Garibaldi, il partner di pattuglia di Carlo Legrottaglie, manca troppo al congedo. Il primo brigadiere, l?altro brigadiere capo, facevano squadra da tempo al Nucleo operativo.

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

"Ti amerò per sempre, papà. Questo non sarà mai un addio" Il toccante messaggio di addio di una delle due figlie di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso durante uno scontro a fuoco con una coppia di rapinatori in fuga. Vai su Facebook

Una donna di nome Grazia ha fatto un gesto di grande umanità e gratitudine verso i colleghi del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie; Ti amiamo, papà. Non sarà mai un addio: sui social il dolore delle figlie del Carabiniere ucciso in Puglia; L'abbraccio dell'Arma e delle mogli dei colleghi alla famiglia del brigadiere Legrottaglie.

Addio al "gigante buono": Ostuni abbraccia il brigadiere Legrottaglie - Un silenzio profondo ha avvolto la città bianca questa mattina, quando il feretro del brigadiere Carlo Legrottaglie è giunto ad Ostuni. Lo riporta brindisisera.it

Il dolore delle figlie del Carabiniere Carlo Legrottaglie: “non è un addio, ti amiamo” - Il dolore immenso della famiglia di Carlo Legrottaglie il Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana ieri mattina ... Riporta ultimenotizieflash.com

Addio al carabiniere ucciso, il dolore delle figlie: “Ti ameremo per sempre papà, questo non sarà mai un addio” - Una delle figlie di Carlo Legrottaglie affida ai social un messaggio struggente: il militare è morto in servizio a pochi giorni dalla pensione. Lo riporta msn.com