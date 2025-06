Carlo Legrottaglie colpo di scena al funerale del carabiniere ucciso | chi sarà presente

Un'intera città si ferma in un momento di dolore profondo: a Ostuni, il funerale di Carlo Legrottaglie, il coraggioso brigadiere ucciso nel suo ultimo turno di servizio, diventa un simbolo di solidarietà e rispetto. Tra lacrime e ricordi, la comunità rende omaggio a un eroe che ha dato tutto per la sicurezza di tutti noi. Ma cosa è successo realmente durante quei tragici momenti?

Un'intera città si ferma per onorare Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo ucciso a pochi giorni dalla pensione mentre svolgeva il suo ultimo turno di servizio. A Ostuni, sabato 14 giugno, si celebrano i funerali dell'uomo rimasto vittima di un conflitto a fuoco con due ladri in fuga. L'Italia si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini proseguono. Leggi anche: Lutto per William, una tragica scomparsa ha sconvolto il principe La camera ardente e l'abbraccio di un Paese intero. La camera ardente, allestita venerdì nella chiesa dei Cappuccini, è stata teatro di una lunga e silenziosa processione.

