Carlito è ufficialmente un free agent il contratto WWE è scaduto

Carlito è ufficialmente un free agent: il suo contratto con la WWE è scaduto, e ora può nuovamente scegliere il proprio percorso nel mondo del wrestling. A 46 anni, il grande portoricano si ripresenta sul mercato, determinato a scrivere nuove pagine della sua carriera. La decisione di diventare free agent apre molte possibilità, ma cosa riserverà il futuro per Carlito? Restate sintonizzati—il meglio deve ancora venire.

Carlito è ora ufficialmente svincolato dalla WWE. Il 46enne wrestler portoricano ha confermato sui social media che il suo contratto è definitivamente scaduto, pubblicando un post in cui si definisce “Back in Business” e conferma il suo status di free agent. La scadenza annunciata due settimane fa. La notizia della mancata rinnovazione era già emersa due settimane fa, quando lo stesso Carlito aveva annunciato con ironia che il suo contratto sarebbe scaduto a breve e che la WWE non lo avrebbe rinnovato. In quell’occasione aveva scherzato sul fatto che la compagnia lo accusasse di aver “rubato soldi” durante gli ultimi mesi: “Il mio contratto scade tra 2 settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Carlito è ufficialmente un free agent, il contratto WWE è scaduto

In questa notizia si parla di: carlito - ufficialmente - contratto - scaduto

Non riescono a trovare un nuovo alloggio dopo la fine del contratto di locazione: «Mai avremmo pensato di arrivare fino a questo punto, ma non avevamo scelta. Non siamo arrabbiati, ma delusi. Eravamo stanchi di questa situazione» Vai su Facebook

Un addio dorato. Per Tavares si parla di una buonuscita da 100 milioni di euro; Carlo Ancelotti confermato ufficialmente l'allenatore della nazionale brasiliana; Perché nel rinnovo di Leclerc con la Ferrari è nascosta la durata del nuovo contratto.

Calciatori pronti a scioperare: contratto scaduto

Riporta ilgiornale.it: e per noi è in "prorogatio", perché la Lega di Milano non ci ...