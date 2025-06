Carenze strutturali e mancanza specialisti | il consigliere Caroli interpella l' Asl

In un contesto di crescenti esigenze sanitarie e sfide strutturali, il consigliere regionale Luigi Caroli di Fratelli d’Italia si mobilita per tutelare i cittadini di San Vito dei Normanni. Questa mattina, accompagnato dal gruppo consiliare locale, ha effettuato un sopralluogo presso il poliambulatorio dell’ASL, evidenziando le carenze strutturali e la mancanza di specialisti. Un passo importante per sollecitare interventi concreti e migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.

SAN VITO DEI NORMANNI - Questa mattina, 14 giugno, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, accompagnato dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di San Vito dei Normanni, ha effettuato un sopralluogo presso il poliambulatorio dell'Asl di San Vito, situato in viale Onu.

