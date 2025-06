Carceri le assessore Lodi e Viscogliosi | Sì alla Consulta Carcere-Città e a progetti concreti di reinserimento

Le assessore al Welfare Cristina Lodi e alla Sicurezza Arianna Viscogliosi puntano a una svolta concreta nel sistema penitenziario cittadino. Con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità , intendono rifondare la Consulta Carcere-Città e promuovere progetti di reinserimento lavorativo per i detenuti. Un approccio che mira a trasformare le sfide attuali in opportunità di riabilitazione reale e duratura, creando un modello più sicuro e inclusivo per tutti.

Rifondare la Consulta Carcere-Città e puntare sui progetti concreti di reinserimento lavorativo per i detenuti: queste le due misure su cui intendono muoversi le assessore al Welfare Cristina Lodi e alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, Dopo gli episodi della rivolta di Marassi e delle evasioni.

