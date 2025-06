Carceri detenuto evade dal Santo Spirito di Roma | l’inseguimento catturato dalle telecamere

Un'evazione clamorosa scuote Roma: un detenuto di Mesagne, di 46 anni, è fuggito dall'ospedale Santo Spirito, mettendo in allarme le forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere immortalano l'inseguimento mozzafiato, mentre la notizia si aggiunge a un preoccupante trend di evasione che evidenzia una falla nel sistema di sicurezza penitenziaria. La situazione richiede risposte rapide e decisive per garantire la giustizia e la sicurezza di tutti.

Un detenuto di Mesagne di 46 anni è evaso ieri, venerdì 13 giugno, dall'ospedale Santo Spirito di Roma. Era recluso al Regina Coeli in attesa di giudizio. "Tre evasioni in un giorno" dice Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato polizia penitenziaria. "Questo fa salire del 700% le evasioni avvenute 'sulla fiducia' dello Stato".

Detenuto di Regina Coeli evade dall’ospedale Santo Spirito durante una visita: era in attesa di giudizio - Una fuga improvvisa e sorprendente scuote le strade di Roma: un detenuto di Regina Coeli, in attesa di giudizio, riesce ad evadere dall’Ospedale Santo Spirito durante una visita.

