carabinieri in classe contro il disagio giovanile

dove riflettere, confrontarsi e ricevere supporto su tematiche delicate come il disagio giovanile. Attraverso dialoghi aperti e incontri dedicati, i carabinieri vogliono rafforzare il rapporto di fiducia con i giovani, aiutandoli a trovare strumenti per affrontare le sfide dell’adolescenza in modo positivo e consapevole. Un'iniziativa che dimostra come le forze dell'ordine possano essere alleate nella crescita e nel benessere dei nostri ragazzi.

Alla luce dei recenti e sempre più frequenti episo di devianza adolescenziale, il comando provinciale dei carabinieri ha organizzato un ciclo di incontri con gli studenti delle superiori sul tema del disagio minorile. Il capitano Lavinia Filonzi, comandante del Servizio di Psicologia dell'Arma, ha incontrato in queste settimane circa 500 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni. Gli incontri sono stati l'occasione per i ragazzi di avere uno spazio sicuro e accogliente in cui potersi esprimere liberamente, condividere vissuti personali, riflettere in gruppo. Gli adolescenti hanno accolto con partecipazione l'iniziativa, scegliendo di aprirsi in modo autentico, spesso toccante, con i carabinieri.

