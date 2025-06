Carabinieri | a Taranto rose da una donna in memoria del militare ucciso E una lettera

La triste perdita del Brigadiere Capo Carlo Legottaglie ha lasciato un vuoto profondo nelle comunità di Taranto. Tra le tante testimonianze di affetto, una donna coraggiosa ha voluto onorare la memoria del militare con un gesto simbolico e una lettera commovente, dimostrando come l’amore e la gratitudine possano attraversare il dolore più grande. La sua storia ci ricorda il valore inestimabile di chi sacrifica la propria vita per la sicurezza di tutti.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La notizia della tragica morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie ha profondamente scosso le nostre comunità e toccato il cuore di tanti cittadini. Tra loro, la signora Grazia ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore e la sua gratitudine per chi, come Carlo, ogni giorno veste la divisa per proteggere la collettività. "Sono una mamma, e questa mattina ho appreso con immensa tristezza la notizia della sua morte. Le parole non bastano a colmare un dolore così profondo. Ogni volta che incontro un uomo o una donna in divisa, mi sento più sicura: sono come angeli che vegliano su di noi.