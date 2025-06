Carabiniere ucciso indagati i due agenti che hanno sparato al killer Lega | Sconcerto

Una tragica spirale di eventi ha portato alla morte di un carabiniere, con i due agenti coinvolti ora indagati per eccesso colposo nell'uso delle armi. L'incidente, avvenuto durante un intervento per fermare il killer Michele Mastropietro, ha suscitato sgomento e richiesto un intervento approfondito da parte delle autorità. La vicenda solleva ancora una volta il difficile equilibrio tra sicurezza e rispetto delle procedure, lasciando aperta la domanda: come garantire giustizia e tutela in situazioni così delicate?

(Adnkronos) ‚Äď Sono indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi i due agenti che gioved√¨ hanno rintracciato e ucciso in un secondo conflitto a fuoco Michele Mastropietro, il pregiudicato di 59 anni che qualche ora prima, nel corso di un'altra sparatoria, si sarebbe reso responsabile dell'omicidio di Carlo Legrottaglie, il brigadiere dei carabinieri di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Carabiniere ucciso, indagati i due agenti che hanno sparato al killer. Lega: ‚ÄúSconcerto‚ÄĚ

