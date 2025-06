Carabiniere ucciso indagati gli agenti che hanno sparato al killer di Carlo Legrottaglie

Una tragica svolta scuote l’indagine sulla morte del brigadiere Carlo Legrottaglie: sono ora indagati gli agenti coinvolti nello scontro a fuoco che ha portato alla morte di Michele Matropietro, un ricercato con precedenti. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un atto dovuto, mentre si cerca di fare luce su questa drammatica vicenda. La verità emergerà, e le responsabilità saranno chiarite.

Sono indagati per omicidio colposo, come atto dovuto, i due agenti della Polizia che giovedì scorso si sono imbattuti nei due ricercati per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ingaggiando un conflitto a fuoco con i fuggitivi nel corso del quale è morto Michele Matropietro, di 59 anni, che aveva numerosi precedenti penali. Nel corso dell’operazione è stato anche fermato il secondo uomo in fuga, Camillo Giannattasio, di 57 anni. Ai due agenti, entrambi cinquantenni e in forza al commissariato di Grottaglie, sono stati notificati avvisi di garanzia. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’autopsia sul corpo di Mastropietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carabiniere ucciso, indagati gli agenti che hanno sparato al killer di Carlo Legrottaglie

In questa notizia si parla di: indagati - agenti - carlo - legrottaglie

New York, italiano sequestrato e torturato: due agenti indagati. Uno è nella scorta del sindaco Adams - Un nuovo inquietante capitolo emerge dal caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan, l'italiano sequestrato a New York.

"Cosa ha fatto Mattarella". Carabiniere ucciso in Puglia, il presidente arriva al funerale di Carlo Legrottaglie e tutti notano il suo gesto (FOTO) Vai su Facebook

Indagati i due poliziotti del conflitto a fuoco con l'uomo che ha ucciso il carabiniere Legrottaglie; Indagati per omicidio colposo i poliziotti che hanno catturato i banditi a Grottaglie uccidendone uno; Indagati gli agenti che hanno fermato i killer del brigadiere Legrottaglie.

Indagati gli agenti che hanno fermato i killer del brigadiere Legrottaglie - I poliziotti, nel corso del secondo conflitto a fuoco, hanno colpito a morte uno dei malviventi che hanno ucciso il brigadiere in Puglia ... msn.com scrive

Carlo Legrottaglie, due poliziotti indagati per aver sparato ai banditi in fuga. Il legale di Giannattasio: «Lutto per entrambe le famiglie» - I due agenti di polizia che giovedì scorso hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i due ricercati per la morte di Carlo Legrottaglie sono ... Da msn.com

Indagati per omicidio colposo i poliziotti che hanno catturato i banditi a Grottaglie uccidendone uno - Sono indagati per omicidio colposo i due poliziotti che giovedì 12 giugno hanno catturato i rapinatori fuggiti all’alt dei carabinieri uccidendo uno dei due, il pregiudicato Michele Mastropietro, al t ... Come scrive informazione.it