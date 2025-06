Carabiniere ucciso in centinaia per i funerali di Carlo Legrottaglie Mattarella abbraccia i genitori

Un'ondata di emozione e solidarietà ha invaso Francavilla Fontana, dove centinaia di persone si sono riunite per rendere omaggio a Carlo Legrottaglie, il coraggioso carabiniere tragicamente scomparso. Il gesto di Mattarella che ha abbracciato i genitori testimonia la profonda riconoscenza dello Stato. Un ricordo indelebile di sacrificio e dedizione, che ci invita a riflettere sull'importanza del loro ruolo nella nostra sicurezza.

In centinaia per l'ultimo saluto a Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco.

Carabiniere ucciso, centinaia al funerale: è arrivato Mattarella per l'addio a Carlo Legrottaglie

Carlo Legrottaglie, il funerale: in centinaia per l'ultimo saluto al carabiniere ucciso. C'è anche Mattarella

Centinaia di persone, il silenzio di una comunità intera e la presenza del Presidente della Repubblica. Il funerale del brigadiere Carlo Legrottaglie ha riunito Ostuni attorno al dolore più grande. Ucciso in servizio a pochi giorni dalla pensione, mentre inseguiva

