Carabiniere ucciso in centinaia per i funerali di Carlo Legrottaglie C' è anche il presidente Mattarella

Una folla commossa si è riunita in centinaia per rendere omaggio a Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso giovedì scorso a Francavilla Fontana, pochi giorni dalla pensione. Tra le lacrime e i ricordi, anche il presidente Mattarella ha partecipato ai funerali, sottolineando l'importanza del sacrificio di chi protegge la nostra sicurezza. Questo lutto ci ricorda quanto siano fondamentali il coraggio e la dedizione delle forze dell’ordine.

In centinaia per l'ultimo saluto a Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso giovedì, a pochi giorni dalla pensione, a Francavilla Fontana (Brindisi), durante un conflitto a fuoco.

Carabiniere ucciso, centinaia al funerale: è arrivato Mattarella per l’addio a Carlo Legrottaglie - Un evento di straordinaria intensità ha segnato le strade di Ostuni: il funerale di Stato per il carabiniere ucciso, a cui il presidente Mattarella ha partecipato personalmente.

Un abbraccio alla moglie e ai figli di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso stamattina a pochi giorni dalla pensione Vai su Facebook

Il mio cordoglio alla famiglia del brigadiere Carlo Legrottaglie e all'Arma dei @_Carabinieri_. Questa terribile tragedia testimonia l'impegno e il sacrificio di uomini e donne in divisa per garantire la sicurezza dei cittadini. Mi auguro che i responsabili paghino i l Vai su X

