Carabiniere ucciso il commerciante incensurato arrestato aveva un arsenale in casa | pistole fucili munizioni silenziatori

Una tragedia scuote Francavilla Fontana: il brigadiere Carlo Legrottaglie perde la vita in un drammatico conflitto a fuoco. L’indagine si approfondisce con l’arresto di un commerciante incensurato, trovato in possesso di un vero arsenale tra pistole, fucili e munizioni clandestine. Le forze dell’ordine continuano a scavare nel passato di questo uomo, alla ricerca di risposte e di un colpevole che possa spiegare l’insospettabile violenza. La verità sta emergendo, e le indagini sono ancora in corso.

Continuano le investigazioni delle forze dell’ordine sull’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, morto giovedì mattina in un conflitto a fuoco nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Nel corso di un’operazione congiunta, gli agenti della questura di Taranto e del comando provinciale dei Carabinieri del capoluogo pugliese hanno sequestrato numerose a rmi modificate e clandestine, munizioni di vario calibro, accessori utili al travisamento, telefoni cellulari e targhe di veicoli nella casa e nel ferramenta di proprietĂ del 57enne incensurato Camillo Giannattasio, fermato e poi arrestato nella mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carabiniere ucciso, il commerciante incensurato arrestato aveva un arsenale in casa: pistole, fucili, munizioni, silenziatori

In questa notizia si parla di: carabiniere - ucciso - commerciante - incensurato

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Fratello di un poliziotto in pensione, era conosciuto a San Giorgio Ionico per la ferramenta situata nel centro del comune tarantino. Si sta cercando di ricostruire il legame tra il commerciante incensurato e Michele Mastropietro, il complice di 59 anni (pluripregiu Vai su Facebook

Carabiniere ucciso, il commerciante incensurato arrestato aveva un arsenale in casa: pistole, fucili, munizioni, silenziatori; Il commerciante incensurato con due pistole e un fucile: chi è Camillo Giannattasio, l'altro arrestato per l'omicidio; Carabiniere ucciso, la difesa dell’arrestato: «Non ho usato le armi». Ma nel negozio aveva un arsenale.

Carabiniere ucciso, Camillo Giannattasio chiede lo stub test: «Sono innocente». Chi è il commerciante arrestato, in casa un arsenale - Ha chiesto volontariamente di essere sottoposto al test dello stub – l’esame che rileva eventuali tracce di polvere da sparo su mani e vestiti – Camillo Giannattasio, 67 ... Da msn.com

Carabiniere Carlo Legrottaglie ucciso, la difesa dell’arrestato: «Non ho usato le armi» - La prova dello stub per dimostrare di non aver partecipato alle due sparatorie, avvenute giovedì mattina nel giro di poche ore e a distanza di ... Lo riporta msn.com

Carabiniere ucciso, la difesa dell’arrestato: «Non ho usato le armi» - La prova dello stub per dimostrare di non aver partecipato alle due sparatorie, avvenute giovedì mattina nel giro di poche ore e a distanza di ... Scrive msn.com