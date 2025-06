carabiniere ucciso gianattasio in silenzio davanti al gip del tribunale di taranto

Una scena di grande tensione si è svolta davanti al gip del tribunale di Taranto, dove Camillo Gianattasio, accusato di aver partecipato al conflitto a fuoco che ha causato la tragica morte del brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, ha scelto di non rispondere. La vicenda, segnata da indagini delicate e implicazioni profonde, tiene in sospeso l'intera comunità. È un caso che richiede giustizia e chiarezza, e noi continueremo a seguire ogni sviluppo.

In silenzio davanti al gip del tribunale di Taranto, Camillo Gianattasio - 57 anni, accusato di aver partecipato al conflitto a fuoco che ha ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie - si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo. Nei suoi confronti la Procura del capoluogo jonico procede per detenzione illegale di armi e ricettazione. A indagare sull'omicidio, invece, è la Procura di Brindisi. Il colpo che ha ucciso il carabiniere sarebbe partito dalla pistola del suo complice, Michele Mastropietro, morto durante la cattura.