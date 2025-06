Carabiniere ucciso Gianattasio in silenzio davanti al gip del tribunale di Taranto

Nel silenzio davanti al gip di Taranto, Camillo Gianattasio sceglie di non rispondere, mentre si frappone tra accuse e indagini in un caso che scuote l'intera comunità. La tragica morte del brigadiere Carlo Legottaglie ha aperto un capitolo difficile, tra misteri e sospetti, che richiede giustizia e chiarezza. La vicenda si dipana tra le ombre di un conflitto a fuoco e le indagini delle autorità, lasciando il pubblico in attesa di una verità che possa finalmente emergere.

In silenzio davanti al gip del tribunale di Taranto, Camillo Gianattasio - 57 anni, accusato di aver partecipato al conflitto a fuoco che ha ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie - si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo. Nei suoi confronti la Procura del capoluogo jonico procede per detenzione illegale di armi e ricettazione. A indagare sull'omicidio, invece, è la Procura di Brindisi. Il colpo che ha ucciso il carabiniere sarebbe partito dalla pistola del suo complice, Michele Mastropietro, morto durante la cattura.

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

