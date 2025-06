Carabiniere ucciso centinaia per il funerale di Stato con Mattarella | lacrime e applausi in chiesa

Un momento di grande commozione e solidarietà si è vissuto ad Ostuni, dove i funerali di Stato per il carabiniere ucciso in servizio hanno riunito il Paese intorno a un tributo di lacrime e applausi. Con il presidente Mattarella presente, l’abbraccio ai familiari ha lasciato il segno, testimoniando l’unità nazionale di fronte alla perdita di un valoroso servitore della legge. Un ricordo che resterà vivo nella memoria collettiva.

A Ostuni i funerali di Stato con il presidente della Repubblica: appena arrivato ha abbracciato i familiari del brigadiere ucciso in servizio a pochi giorni dalla pensione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Carabiniere ucciso, centinaia per il funerale di Stato con Mattarella: lacrime e applausi in chiesa

Un carabiniere è stato ucciso, oggi 12 giugno intorno alle 7, a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento, poco lontano dal centro intermodale della città, in contrada Rosea. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo r Vai su Facebook

